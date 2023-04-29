В Минприроды Удмуртии проверили информацию о двух найденных лосятах

Жителям Удмуртии объяснили, почему не стоит трогать диких животных Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Недавно в социальных сетях появилась информация, что в Дебесском лесу найдены два лосенка. Эти посты вызывали бурную реакцию: многие жалели «брошенных» малышей. Но оказалось, что никто их не бросал. Сотрудники министерства природных ресурсов Удмуртии смогли связаться с человеком, который написал о лосятах, и выяснили, что их мать паслась неподалеку, следовательно, никакой угрозы для них не было. Об этом пресс-служба министерства рассказала на официальной странице ВКонтакте.

А еще жителям Удмуртии напомнили, что весной потомство рождается у многих животных, и сообщения о «найденышах» начинают появляться все чаще, однако не стоит сразу думать, что увиденного вами детеныша бросили. Как правило, его мать просто затаивается неподалеку, увидев человека.

Зверят не стоит трогать по двум причинам: оставив свой запах, вы рискуете отпугнуть самку уже навсегда, кроме того, дикие животные, какими бы милыми и беспомощными они ни казались, могут представлять опасность. Речь как о нападении на неосторожного человека, так и о заболеваниях, которые переносят лесные жители.

Кроме того, следует помнить, что изъятие животного из естественной среды обитания незаконно, за это можно получить штраф и немаленький.

Если же вы видите, что животное явно нуждается в помощи, например, ранено, можно позвонить в диспетчерскую службу Минприрды по тел. 27-13-60 или 8-800-100-94-00.

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