Руководитель Агентства по молодежной политике Удмуртии Алексей Выстребов рассказал о трудившемся в тылу в годы Великой Отечественной войны деде

Алексей Выстребов поделился историей своей семьи в прямом эфире радио «Адам» Фото: Архив КП

В рамках проекта «Истории нашей Победы» жители жители Удмуртии продолжают делиться воспоминаниями о своих родных, которые принимали участие в Великой Отечественной войне или трудились в тылу. Все истории размещаются у наших коллег на портале IZHLIFE (18+) в специальном разделе.

Алексей Выстребов, руководитель Агентства по молодежной политике Удмуртской Республики, тоже поделился историей своей семьи. В прямом эфире радио «Адам» (104.5 FM, 12+) 28 апреля он рассказал о дедушке, который в военные годы делал винтовки для фронта.

«Я хочу рассказать про одного из тех, чьими усилиями Ижевск получил звание Города трудовой доблести. Это мой дед, Глазырин Максим Александрович. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 14 лет, его не взяли в армию, и он пошел на завод. На Ижевском машиностроительном заводе он делал винтовки для нашей армии. И вот те самые, легендарные 12,5 миллионов стволов, которые Ижевск дал фронту, – мой дед участвовал в их производстве. Такие как он – миллионы людей по всей стране – приближали Победу не только на фронте, но и в тылу, создавая вооружение, чтобы наша армия била врага. Дед рассказывал, что было тяжело – работали много, работали ударно, чтобы обеспечить фронт всем необходимым», – рассказал Алексей Выстребов.

Он также отметил, что участие в проекте «Истории нашей Победы» для него очень важно и от всей души поблагодарил организаторов, пожелав ижевчанам продолжать проект всеми силами.

«Наша задача сейчас – не только помнить о подвигах наших героев, не только помнить о родных и близких, которые участвовали в Великой Победе, но и делиться этой информацией с подрастающим поколением. Если мы не будем рассказывать истории, которые слышали от своих бабушек и дедушек, они могут кануть в Лету, что будет неправильно, несправедливо, нечестно по отношению к ним. Делитесь своими историями, рассказывайте их всем – друзьям, знакомым, людям на улице. Это не шутка, это действительно важный проект», – добавил Алексей Выстребов.

Напомним, в 2023 году Ижевск завершит празднование Дня Победы большим концертом «Истории нашей Победы» (6+), который начнется на набережной 9 мая в 19:30. Это мероприятие является частью одноименного патриотического проекта, реализующегося при поддержке Правительства Удмуртской Республики. Организаторами проекта являются АУ УР «Центр активных коммуникаций» и радиостанция «Адам» города Ижевска.

Как принять участие в проекте?

Истории для участия в проекте принимаются до 8 мая включительно. Поделиться рассказом о своем герое или героях можно одним из способов:

- заполнить форму по ссылке;

- загрузить фотографию героя в альбом «Истории нашей Победы 2023» в группе радио «Адам» ВКонтакте, а историю опубликовать в описании к этой фотографии;

- отправить текст истории и фотографии в мессенджеры радиостанции «Адам»: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру 8-912-007-08-05;

- отправить историю и фотографии на почту hello@cdm.team, указав в теме письма «Истории нашей Победы».

Если вы также хотите опубликовать рассказ о своем герое у себя в социальных сетях, дополняйте его хэштегом проекта #историиНашейПобеды2023.

Сроки проведения: с 13 апреля по 9 мая 2023 года.

Организаторы: АУ УР «Центр активных коммуникаций» и радио «Адам».

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