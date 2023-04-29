Терапевт рассказал, что отдыхающим нужно обязательно брать с собой на природу

В походе пригодятся не только зеленка и бинты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если вы собрались отдохнуть на природе, обязательно возьмите с собой аптечку, такой совет дал в беседе с RT (18+) терапевт Рустем Османов.

Внутри аптечки обязательно должны быть: перекись водорода или марганцовка, а также йод или зеленка. На случай травм пригодятся спиртовые салфетки, лейкопластырь, бинты и вата. Но это еще не все.

«Если у вас или ваших спутников есть хронические заболевания, при которых необходим постоянный прием препаратов, обязательно возьмите с собой запас лекарств на весь период отдыха. Приобретите дополнительную упаковку лекарства именно для походной аптечки, чтобы необходимые препараты всегда были в доступе. Кроме того, обратите внимание, чтобы дозировка препаратов соответствовала возрасту, а также проверьте их срок годности», – советует врач.

Кроме того, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит приобрести «походный» тонометр, который можно брать с собой в поездку. Существуют компактные варианты.

«Также очень важно помнить о безопасности. Если вы получили рану на природе (обожглись, поцарапались), тщательно очистите рану, затем обработайте и закрепите стерильную повязку», – продолжает эксперт.

Редко, но все же, случаются на отдыхе и такие травмы, что требуется остановить кровь. А вот ожоги – от солнца или от пламени костра – бывают куда чаще.

«Чтобы оказать первую помощь пострадавшему, дополните походную аптечку жгутом. Помимо этого, положите в аптечку ранозаживляющий крем с пантенолом на случай, если вы или кто-то из ваших близких получит солнечный или бытовой ожог. А чтобы при длительном нахождении на активном солнце избежать солнечных ожогов, рекомендуется предварительно воспользоваться солнцезащитным кремом или спреем желательно с фактором защиты 50+ или 30+», – рассказывает терапевт.

Нередки на отдыхе и растяжения, особенно у активных детей, – здесь поможет эластичный бинт. А еще вероятны отравления, поэтому в аптечке должны быть противодиарейные средства и адсорбенты – хотя бы активированный уголь.

«Также позаботьтесь о наличии в аптечке антигистаминных препаратов. Аллергия может возникнуть как на пищу или цветение, так и на укусы насекомых», – напоминает врач.

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