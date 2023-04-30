Погода в Ижевске на день: 30 апреля переменная облачность и дневные +24°С

Фото: архив редакции
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет о прогнозе на воскресенье.
Сегодня, 30 апреля в столице Удмуртии ожидается переменная облачность. Днем вероятны небольшие дожди.
Температура воздуха составит +22°..+24°С, ночью столбик термометра опустится до +10°С.
Ветер западный со скоростью 7-12 м/с.
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