Бесхозяйное игорное оборудование передано в государственную собственность

Фото: архив редакции

В 2017-2020 годах сотрудники полиции выявили организации, которые незаконно проводили азартные игры. В ходе мероприятий они изъяли мониторы, системные блоки ит.д.

Однако тогда так и не удалось определить владельца игрового оборудования и денежных средств на сумму 600 тысяч рублей. Этот факт выявила в ходе своей проверки прокуратура Ленинского района Ижевска и обратилась в суд. Прокурор потребовал признать деньги и игровое оборудование бесхозяйными и передать их в государственную собственность.

Требования надзорного органа суд удовлетворил. Исполнение решений контролируется районной прокуратурой.

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