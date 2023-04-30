7 медучреждений Удмуртии не имеют лицензий на вакцинирование и осуществление медосмотров

Никаких действий от главврача не последовало Фото: Ильяс Бекмансуров

Прокуратура Юкаменского района выявила, что 7 медицинских учреждений Удмуртии не имеют разрешения на вакцинацию населения и проведения медицинских осмотров. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В список вошли Ежевская и Пышкетская амбулатории, Засевковский, Мало-Венижский, Новоеловский, Починовский и Верх-Унинский фельдшерско-акушерский пункты. И главному врачу представление уже было внесено, однако никаких действий не последовало.

Прокурор района обратился в суд с исковыми заявлениями, чтобы обязать учреждения получить лицензии в указанных подразделениях больницы. Суд удовлетворил требования прокурора.

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