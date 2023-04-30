Семь человек спасли огнеборцы из горящей квартиры в Глазов

Пострадавшим оказали медицинскую помощь Фото: Анастасия Захарова

29 апреля, в 11.55 в доме на ул. Кирова в Глазове начался пожар. Прибывшие на вызов пожарные увидели черный дым из окна квартиры на первом этаже 4-этажного дома. В подъезде все было в дыму.

Огнеборцы спасли 7 жителей: четверых взрослых вывели из дома, еще троих спустили с помощью автолестницы и трехколенной лестницы. Двое пострадали, в том числе хозяин квартиры, где произошло возгорание.

Площадь пожара – 11 кв.м. Уничтожены гипсокартонная перегородка площадью 3 м2 и имущество на 8 м2. Закоптились стены и потолок. Предварительная причина: неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшего мужчины.

Также сотрудники МЧС в течение суток 8 раз выезжали на горение сухой травы. В Можгинском районе, например, площадь пожара составила 2,574 Га. От огня пострадала женщина 1945 г.р. – она получила ожоги обеих конечностей (2% тела). Ей оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

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