Более 500 тысяч рублей мошенники украли у жителей Удмуртии

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3 уголовных дела по статье «Кража с банковского счета» возбудили в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Мошенники работали по одной схеме: звонили с неизвестного номера, представлялись сотрудниками банка и убеждали о том, что на имя потерпевших пытаются оформить кредит.

Несколько жителей Ижевска, Камбарки и Увы стали устанавливать программу удаленного доступа, открывающую доступ к мобильному приложению банка по указаниям звонивших. Таким образом с их счетов списывались деньги.

Одной из жертв мошенников стал пенсионер из Ижевска. У него украли 81 тыс. рублей.

Все потерпевшие обратились в полицию. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установки лиц преступников.

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