Иммунолог рассказала о причинах появления аллергии

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Весна – чудесное время для пробуждения природы и появления цветов. От такой красоты плачут не только ценители прекрасного, но и аллергики, для которых пыльца соцветий – враг № 1.

На самом деле конкретной причины появления аллергии нет. Об этом рассказала иммунолог Ирина Кондратенко в беседе с RT.

Весеннюю аллергию называют еще поллинозом. Она часто сопровождается конъюнктивитом и ринитом. Случается и такое, что может возникнуть бронхиальная астма, только это редкость.

«Аллергия может начаться в любом возрасте. У детей до года она бывает крайне редко. Как правило, проявляется в виде атопического дерматита, в том числе на аллергены, имеющие перекрестную реакцию с пыльцой. Ещё раз повторим: последнее — крайне редкое явление», — заявила Кондратенко.

Аллергическая реакция может начаться даже когда на улице нет солнца и стоит теплая ветреная погода. От этого пыльца распространяется сильнее всего. Также причинами могут стать респираторные инфекции или химические вещества, раздражающие слизистую носа.

«Чётко выявленных причин чрезмерной реакции на аллерген не определено. Как было сказано выше, потенцировать патологический каскад аллергических реакций могут стресс, изменение места жительства, инфекции и прочее. Существует семейная генетическая предрасположенность. Поллиноз не является моногенным (имеющим в основе мутацию какого-то определённого гена) заболеванием, но семейная предрасположенность существует», — предупредила Кондратенко.

При развитии осложнений необходимо обратиться к врачу.

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