Погода на день: 1 мая в Ижевске +27 °С

Магнитное поле спокойное Фото: архив редакции «КП – Ижевск»

Доброе утро, Ижевск. Сегодня понедельник, 1 мая, отличный день, чтобы провести время в кругу семьи и друзей. В столице Удмуртии в течение дня ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +27 °С. Ветер южный 5-6 м/с. Ночью будет прохладнее +17 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 745 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 44%, магнитное поле спокойное.

Хорошего вам дня!

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