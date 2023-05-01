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НовостиОбщество1 мая 2023 7:49

В Сарапуле реконструируют площадь посвященную 200-летию города

Первый этап работ обещают закончить к 3 мая
Дана Солнцева
Фото: Сайт главы и правительства УР

Фото: Сайт главы и правительства УР

В Сарапуле началось благоустройство и реконструкция площади, посвященной 200-летию города, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Уже к 3 мая планируется провести реставрационные работы на стеле высотой 30 метров, которая украшает площадь. А к началу июня планируется начать и другие работы, связанные с благоустройством.

«‎Мы займемся реконструкцией участков в зоне кругового движения от примыкания улицы Ленина до Озерной. Здесь асфальт заменится на брусчатку, будет установлено новое уличное освещение, появятся новые малые архитектурные формы, озеленение и ограждение для безопасности»‎, – говорится сообщении.

Важно отметить, что Площадь 200-летия Сарапула решили облагородить жители города во время всероссийского голосования, проходящего в рамках проекта «Жилье и городская среда». В этом году жители Удмуртии также могут поучаствовать в подобном мероприятии.

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