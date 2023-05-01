Жительница Ижевска погибла при пожаре 1 мая

Пожар произошел на 8 этаже Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

Во время пожара в доме по улице 9 Января в Ижевске погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

По сообщению ведомства, информация о пожаре на улице 9 января поступила 1 мая около 05:43. К моменту прибытия первых пожарных расчетов к месту происшествия, из окна на восьмом этаже валил густой черный дым.

«Когда вскрыли дверь бензорезом, увидели, что в коридоре лежит мужчина и кот. Вынесли их в коридор для проведения реанимационных мероприятий. В одной из комнат квартиры была обнаружена жена мужчины без признаков жизни. Кота после того как он пришел в себя забрала соседка», – говорится в сообщении ведомства.

Предварительная причина пожара: короткое замыкание в сетевом фильтре.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ: В Ижевске изменился формат борьбы с борщевиком

В Удмуртии произошел пожар на садовом участке Тамагочи, Барби и Ферби: во что играли дети 90-х