2 мая в Ижевске начнется акция «Рядом с тобой живет ветеран»

Концерты акции пройдут в 25 дворах города Фото: Олег УКЛАДОВ

Ежегодная акция «Рядом с тобой живет ветеран» посвященная Дню Победы, начнется в Ижевске уже 2 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Сегодня в Ижевске проживают 30 ветеранов Великой Отечественной войны, 18 жителей блокадного Ленинграда, 32 узника концлагерей. Им будет посвящена традиционной акция «Рядом с тобой живет ветеран». Уже четвертый год концертные бригады будут радовать не только героев войны, но и жителей города», – говорится в сообщении.

В этом году концертные программы пройдут в 25 дворах Ижевска. Среди участников акции есть как профессиональные творческие коллективы, так и воспитанники детских школ искусств, образовательных учреждений и клубов. Выступающие будут передвигаться на специализированных машинах. График выступлений сейчас согласовывается. Планируется, что Песни Великой Победы будут звучать во дворах многоквартирных домов с 2 по 8 мая.

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