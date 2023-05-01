Маршрут составит 250 км. Фото: Селезнева Алена

В рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, в Удмуртии пройдет автопробег «Живет Победа в поколениях». Об этом сообщает пресс-служба администрации Киясовского района на своей официальной странице «ВКонтакте».

8 мая Участники мероприятия проедут по маршруту протяженностью в 250 км через 12 населенных пунктов, расположенных в Малопургинском и Киясовском районах Удмуртии.

«‎В автопробеге примут участие раритетные автомобили и мотоциклы. Участниками мероприятия станут бойцы, входившие в группу советских войск в Германии, и военные, служившие в Воздушно-десантных войсках, Военно-морском флоте России, пограничники и все желающие из других родов войск», – говорится в сообщении.‎

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