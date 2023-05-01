Жителям Удмуртии рассказали об особенностях аллергических реакций

Сезонная аллергия может быть спровоцированна болезнью Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Сезонные аллергические реакции возникают в связи с пылением сезонных растений. Однако часто аллергия может проявиться в организме вследствие болезни или стресса. Об этом сообщила в разговоре с RT врач-иммунолог Ирина Кондратенко.

«Аллергия может начаться в любом возрасте. Часто она проявляется в виде сыпи, конъюнктивита, насморка. Реже бывают случаи бронхиальной астмы. Аллергия может развиться спонтанно, например, из-за сильного стресса или перенесенного заболевания, даже если раньше ее не было», – рассказала эксперт.

По словам иммунолога, частыми предрасполагающими факторами аллергии являются сухая, теплая и ветреная погода, пыльца и респираторные инфекции, которые могут вызывать воспаление слизистых.

«У аллергий нет четко выявленных причин. Существует семейная генетическая предрасположенность. Но важно помнить: поллиноз не является моногенным и обязательно присутствовать у каждого члена одной семьи», – рассказала Ирина Кондратенко.

Врач отметила, что при развитии аллергии важно обращаться за медицинской помощью. Ведь основным методом их лечения является применение глюкокортикоидов, а они могут влиять на артериальное давление и сердечную деятельность.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Владимир Путин наградил лыжницу Галину Кулакову орденом Почета

В Ижевске изменился формат борьбы с борщевиком

В Удмуртии произошел пожар на садовом участке