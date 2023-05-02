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НовостиОбщество2 мая 2023 2:45

Погода в Ижевске на день: 2 мая будет жарко и ветрено

Традиционный прогноз на день
Инга Коган
Весна в Ижевске

Весна в Ижевске

Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 2 мая.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, днем температура воздуха составит +24…+26°С. Ожидается переменная облачность, днем возможны небольшие дожди.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 749 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс средний.

Желаем вам отличного дня!

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