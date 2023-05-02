Вновь создать сеть бесплатных кружков для детей предложили в Госдуме России

Обращение отправили на имя министра просвещения России Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Госдуме России предложили воссоздать сеть бесплатных технических кружков для детей. Как сообщает RT, идея принадлежит чиновнику Ивану Сухареву.

Депутат напомнил, что в советское время в таких секциях школьники не только проводили свободное время, но и получали дополнительное образование в инженерной и конструкторской сферах. В будущем эти дети связывали выбор профессии со школьными хобби. В наше время такие кружки чаще всего открывают только в больших городах и на платной основе.

«С учетом образовавшегося в последние десятилетия дефицита инженерных кадров прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности создания федеральной сети бесплатных технических секций моделирования и т. п. в целях популяризации данного профессионального направления у школьников», – заявил Сухарев.

Обращение отправили на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

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