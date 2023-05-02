Оставленный включенным ноутбук мог стать причиной пожара в Можгинском районе Удмуртии

Огонь уничтожил жилой дом и постройки во дворе Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Очередной серьезный пожар потушили в Можгинском районе Удмуртии 1 мая. Как сообщает пресс-служба республиканского МЧС, в деревне Новый Русский Сюгаил сгорел жилой дом вместе со всеми надворными постройками.

Возгорание произошло днем, в 13:20. Площадь пожара составила 69 кв. м. Предварительной причиной назвали замыкание, произошедшее в ноутбуке.

Всего же с 1 по 2 мая произошло восемь пожаров.

Пожарные предупреждают: нельзя оставлять без присмотра включенными в сеть зарядные устройства.

Ранее другой пожар произошел в Ижевске из-за замыкания в сетевом фильтре. В результате погиб один человек.

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