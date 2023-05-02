Движение трамваев №5 и 10 закроют на улице Ленина в Ижевске 2 мая

Движение общественного транспорта организуют по-другому
Фото: Архив КП
2 мая на улице Ленина в Ижевске закроют движение трамваев №5 и 10. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Ограничения введут с 21:50 2 мая по 05:00 3 мая. В это время на перекрестке улиц Ленина – Орджоникидзе по направлению к улице Халтурина дорожники обновят трамвайные пути.
Движение трамваев будет организовано следующим образом:
5 маршрут: улица Огнеупорная – Центр – улица Ленина – улица Орджоникидзе – разворот на Промышленную улицу – улица Орджоникидзе – улица Ленина – улица Халтурина – Буммаш.
10 маршрут: Сквер Металлургов – Центр – улица Ленина - улица Орджоникидзе – разворот на Промышленную улицу – улица Орджоникидзе – улица Ленина – улица 40 лет Победы – улица Ворошилова.
Напомним, 3, 5 и 7 мая в центре Ижевска пройдут репетиции Парада Победы. В это время на 5 улицах перекроют движение транспорта.
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