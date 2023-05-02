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НовостиОбщество2 мая 2023 7:05

Житель Удмуртии планирует засудить магазин «Спортмастер» за спам в СМС

Сети магазинов грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей
Софья Кель
Заявитель не подписывался на рассылку магазина

Заявитель не подписывался на рассылку магазина

Фото: Архив КП

В Удмуртии за спам в СМС-сообщениях местный житель засудил магазин «Спортмастер». Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной антимонопольной службы по региону.

Долгое время заявитель получал сообщения от магазина с рассылкой, на которую он не подписывался. Он обратился в организацию и попытался отписаться от рекламы, но его просьбу так и не выполнили. Позднее выяснилось, что один из покупателей заполнил анкету на получение сообщений по «Бонусной программе» и внес номер пострадавшего. Магазин не проверил данные в бланке и добавил их в базу данных. Так пострадавший начал получать рассылку.

«Такое поведение привело к нарушению закона о рекламе, который запрещает распространение рекламы посредством использования радиотелефонной связи без предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы», – отметили в ведомстве.

Сети магазинов грозит административный штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

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