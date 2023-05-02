Экс-главу муниципального образования в Удмуртии осудят за служебный подлог

Уголовное дело направили в суд Фото: Мария Бакланова

В Кезском районе по обвинению в служебном подлоге осудят 59-летнего бывшего главу муниципального образования. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По версии следствия, с 21 марта 2021 года мужчина вносил в официальные документы ложную информацию о работе водителя в образовании. В том числе, распоряжение о приеме на работу, трудовой договор и табель учета использования рабочего времени. На этих махинациях обвиняемого поймали 10 января 2022 года. Следователи наложили арест на имущество экс-руководителя, а также провели очную ставку. Отметим, к таким мерам стражи правопорядка приходят лишь в тех случаях, когда показания допрошенных противоречат друг другу.

Уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог) направлено в суд. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

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