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НовостиОбщество2 мая 2023 8:04

Движение по проезду Жуковского в Ижевске закроют до 13 мая

Дорожники проведут на участке ремонт
Софья Кель
Фото: администрация Ижевска

Фото: администрация Ижевска

Со 2 по 13 мая в Ижевске перекроют движение транспорта по проезду Жуковского. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В этот период дорожники проведут на участке ремонт. Владельцев авто просят воспользоваться объездными путями. Напомним, со 2 по 3 мая на улице Ленина временно ограничат движение трамваев №5 и 10. Ранее мы писали о новых маршрутах общественного транспорта.

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