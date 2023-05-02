Движение по проезду Жуковского в Ижевске закроют до 13 мая

Фото: администрация Ижевска
Со 2 по 13 мая в Ижевске перекроют движение транспорта по проезду Жуковского. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В этот период дорожники проведут на участке ремонт. Владельцев авто просят воспользоваться объездными путями. Напомним, со 2 по 3 мая на улице Ленина временно ограничат движение трамваев №5 и 10. Ранее мы писали о новых маршрутах общественного транспорта.
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