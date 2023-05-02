38-летнюю жительницу Удмуртии подозревают в изготовлении поддельных водительских прав

Женщине грозит до трех лет лишения свободы Фото: Мария Бакланова

В Игринском районе в изготовлении поддельных водительских прав подозревают 38-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В 2022 году полицейские остановили тракториста с фальшивыми водительскими правами. Мужчина признался, что купил документы в интернете у неизвестной женщины. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 327 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения) и части 2 статьи 327 УК РФ (Подделка паспорта гражданина или удостоверения). В ходе расследования стражам порядка удалось найти фальсификатора – им оказалась 38-летняя, ранее судимая жительница Игринского района. Сейчас женщине выдали подписку о невыезде. Подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы.

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