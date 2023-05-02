Гороскоп на день: 3 мая Львам стоит пользоваться удачей с умом, а Козерогам – не поддаваться соблазнам

Актуальный гороскоп на день Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на среду.

ОВЕН

Стоит задуматься об исполнении своих планов. Привлеките близких людей к их реализации. Так вы сможете избежать выгорания и найти свое счастье.

ТЕЛЕЦ

Цепляясь за привычные рамки реальности, вы можете не заметить, как у вас из-под носа уводят нечто ценное – жизнь. Вселенная дает вам подсказку: пора расправить крылья и обрести свободу.

БЛИЗНЕЦЫ

Любовь, что расцветает в вашем сердце, станет настоящей ловушкой для вас. Будьте внимательны. Каким бы соблазнительным ни был ваш партнер, не всем его словам можно доверять.

РАК

Ваше упорство и желание изменить мир вокруг вас принесут свои плоды. Отличный день для того, чтобы решить волнующие вас вопросы. Не бойтесь, если что-то пойдет не так. Удача на вашей стороне.

ЛЕВ

Ключ к легкому достижению новых высот уже в ваших руках. Все, что вам нужно, – воспользоваться им с умом. Рассчитайте свои силы и двигайтесь к цели постепенно.

ДЕВА

Мелкие неприятности будут сопровождать вас в течение целого дня. Звезды советуют не принимать их близко к сердцу и рассматривать как важные уроки и подарки судьбы.

ВЕСЫ

Восхождение вверх по карьерной лестнице будет не столь простым, как вам бы того хотелось. Не спешите. Если хотите удержаться на вершине, стоит использовать хитрость.

СКОРПИОН

Счастье непременно войдет в вашу жизнь вместе с новым знакомством. Даже если человек с первого взгляда вам неприятен, присмотритесь к нему. Быть может, это начало крепкой дружбы.

СТРЕЛЕЦ

Материальный мир удивит вас. Ваша вторая половинка вспомнит о важном для вас обоих событии и приготовит для вас приятный подарок.

КОЗЕРОГ

Жизнь провоцирует вас на необдуманные поступки. Вы легко можете поддаться искушению и натворить дел. Будьте осторожны, не все легкодоступное вам нужно.

ВОДОЛЕЙ

Прямо сейчас для вас наступает время, когда как никогда важно начать решать накопившиеся проблемы. Но будьте предельно аккуратны. Желая успеть все, вы случайно создадите себе еще больше хлопот.

РЫБЫ

Ваш недавний выбор принесет за собой массу последствий, связанных с вашей семьей. Возможно, это известие о беременности или неожиданный приезд дальних родственников.

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