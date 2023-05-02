Глава Удмуртии встретился с династией работников мотозавода в Ижевске

Фото: www.udmurt.ru

1 мая глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с семейной династией Дранишниковых с ижевского мотозавода «Аксион-холдинг». Как сообщает пресс-служба правительства республики, общий стаж семьи насчитывает 302 года!

Жизнь работе на заводе посвятили 15 членам семьи Дранишниковых.

«Это своего рода дань традициям – здесь работал наш дедушка, и ему очень нравилось, старались работать дружно, честно и активно. Нам, современникам, нельзя подвести поколение, которое ковало победу», – поделился Алексей Дранишников.

Еще в 1949 году Григорий Иванович Дранишников устроился на работу в транспортный отдел мотозавода. Через год за ним последовал его брат Василий Иванович – бывший фронтовик, кавалер орденов Красной Звезды, орденов Отечественной войны I и II степеней. Он стал формовщиком в литейном цехе. А вскоре после рождения третьего сына монтажницей на завод также устроилась и жена Василия Зоя. Все трое сыновей, Владимир, Вячеслав и Виталий, последовали за родителями и продолжили их дело на заводе. Здесь каждый из них не только отработал более 30 лет, но и встретил спутницу жизни – супруг Надежду, Валентину и Александру. Сейчас дети старшего из братьев – Владимира, – также пошли работать на «Аксион-холдинг».

«Напомню, именно Удмуртия вышла с инициативой учредить День трудовых династий в России. Это важно! Преемственность поколений на предприятиях региона – не редкость. И это здорово! К примеру, на селе общий трудовой стаж в одном фермерском хозяйстве превышает 500 лет, есть врачебные династии в 4 поколениях. У меня традиция – все шесть лет в разные профессиональные праздники встречаться с такими семьями», – заявил Александр Бречалов.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Двухлетний ребенок выпал из окна 5 этажа в Удмуртии

Суд оставил меру пресечения депутата Госсовета Удмуртии Мусинова без изменений

Жительница Удмуртии поехала в Екатеринбург и пропала