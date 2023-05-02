Провалы на Южной набережной в Ижевске образовались из-за подмыва грунта

Фото: Анастасия Захарова

Еще одним участком, который не смог пережить зиму в Ижевске стала Южная набережная. О причинах провалов в асфальте «Комсомолке» рассказали в администрации города.

Все дело в подмыве грунта. Он, в свою очередь, происходит из-за деформации подпорных стен со стороны пруда.

Фото: Анастасия Захарова

Чтобы решить проблему, Южной набережной требуется капитальный ремонт. В контракте по содержанию автомобильных дорог на этот год средств нет. Пока спасаются временными мерами – просто ставят ограждения у опасных мест. А во время строительного сезона (который уже начался) подрядчик устранит аварийные провалы.

Но есть и хорошие новости: в 2025 году Южную набережную капитально отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Фото: Анастасия Захарова

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