В аномально жаркие первые майские выходные жители Ижевска отправились купаться и загорать

Ижевский пляжный сезон наступил уже в апреле. Фото: Захарова Анастасия

Май на апрель надеется, но и сам не плошает. Праздничные выходные с 29 апреля по 1 мая в Ижевске выдались по-настоящему жаркими. К примеру, 1 мая максимальная температура воздуха достигла 26,1°С, что на 5,9°С превысило норму. Так что не успели горожане отойти от аномально жаркого апреля, а тут началось настоящее лето в начале мая.

Фото: Захарова Анастасия

Традиционно в этот период домоседам особенно трудно определять погоду по прохожим на улице. Кто-то до сих пор психологически не готов раздеться, поэтому не снял кожанки и плащи, другие (в прямом смысле этого слова) предпочитали не париться и наслаждались солнышком в шортах и футболке.

Фото: Захарова Анастасия

Ну и куда же без экстремалов? Дожидаться летнего сезона, очевидно, для слабаков. Суровые жители столицы Удмуртии готовы окунуться в ижевском пруду уже в апреле. К примеру, наш корреспондент увидел, как в районе парка Кирова уже вовсю плескались дети. Вишенкой на торте первых майских выходных стали запахи города. Кому-то выходные запомнились незабываемым амбре свалки и амиака, а кому-то свежим ароматом яблоневого цвета. Необъяснимо, но факт – май не успел наступить, а уже зацвели первые яблоньки и черемуха.

Фото: Захарова Анастасия

Фото: Захарова Анастасия

Кто-то отдыхает, а кто-то разбирается с последствиями

От жары страдают не только, так сказать любители похолоднее, но и природа, что очень печалит пожарных. За минувшую неделю в Удмуртии произошло 29 ландшафтных и 4 лесных, а также 54 пожара в зданиях. Мы, кстати, показывали страшные кадры с природных пожаров региона.

Все пожары происходили по вине человека. Причины: неосторожное обращение с огнем (53 случая), детская шалость (2 случая), поджог (2 случая), неосторожное курение (4 случая) и другие.

Погрелись, а скоро придется и охладиться. По прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидаются легкое похолодание и небольшие дожди.

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