Завотделением больницы в Глазове обвиняется в получении взяток

Уголовное дело направлено в суд Фото: Мария Бакланова

В Глазове по обвинению в мошенничестве и получении взяток осудят 62-летнего заведующего отделением больницы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По версии следствия, с 2021 по 2022 год мужчина брал с пациентов деньги за операции, которые по факту оплачивались за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. Также в феврале 2023 года выяснилось, что обвиняемый хранил дома патроны к мелкокалиберной винтовке.

Следователи опросили пациентов и коллег обвиняемого, а также изъяли медицинскую документацию. Уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (восемь эпизодов мошенничества с использованием служебного положения), части 1 статьи 290 УК РФ (четыре эпизода получения взятки), части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию) направлено в суд.

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