Погода в Ижевске на день: 3 мая в городе пасмурно и до +22°С

День будет ветренным Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск!

Сегодня, 3 мая в столице Удмуртии весь день будет пасмурно. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +22°С. Ветер западный со скоростью 5,7 м/с. Ночью температура опустится до +11°С.

Хорошего вам дня!

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