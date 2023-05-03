Погода в Ижевске на день: 3 мая в городе пасмурно и до +22°С

День будет ветренным
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск!
Сегодня, 3 мая в столице Удмуртии весь день будет пасмурно. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем столбик термометра поднимется до +22°С. Ветер западный со скоростью 5,7 м/с. Ночью температура опустится до +11°С.
Хорошего вам дня!
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