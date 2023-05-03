Жильцам сгоревших домов в Сарапуле окажут материальную поддержку

Фото: МЧС Удмуртии

2 мая в Сарапуле произошел крупный пожар – загорелись два жилых барака. Как сообщает председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, жильцам сгоревших домов окажут материальную поддержку.

Как отметили в пресс-службе МЧС региона, пожар полностью уничтожил один дом, а во втором не затронул только 4 квартиры.

Фото: МЧС Удмуртии

«Огнеборцы сделали все возможное: боролись с пламенем и не допустили перехода огня на третий дом. Самое главное, что в таком крупном пожаре нет пострадавших», – заявили спасатели.

Для выяснения причин и обстоятельств пожара на месте происшествия будут работать эксперты пожарной лаборатории и дознаватели.

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