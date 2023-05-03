Таксист спас 92-летнюю жительницу Воткинска от мошенников

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

В Воткинске мошенники чуть не украли 100 тысяч рублей у 92-летней местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Пенсионерке позвонила неизвестная, представилась ее внучкой и рассказала о том, что якобы стала виновницей ДТП. Чтобы спасти родственницу от уголовной ответственности, женщине нужно было передать все деньги мужчине, который подъедет к ее дому. Потерпевшая завернула 100 тысяч рублей в газету и попыталась передать их приехавшему водителю такси, но он отказался брать деньги. Мужчина позвонил в полицию и сообщил о мошенничестве. Позднее он рассказал стражам порядка, что указали в заказе мошенники – таксисту нужно было подъехать к дому «родственницы», забрать деньги, а затем перевести 90 тысяч рублей на указанный счет. Оставшиеся 10 тысяч рублей мужчина мог оставить себе. Это насторожило таксиста и он сразу понял, что имеет дело со злоумышленниками.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Водителю такси выдали благодарность.

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