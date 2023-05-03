52-летняя жительница Воткинска подозревается в убийстве сожителя

Подозреваемая задержана. Фото: СУ СК России по Удмуртии

В Воткинске от множественных колото-резаных ранений скончался 45-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Мужчина погиб 2 мая 2023 года. В убийстве подозревают 52-летнюю сожительницу потерпевшего. По версии следствия, пара выпила, а затем поссорилась. Пьяная женщина разозлилась и напала на собутыльника с острым предметом в руках. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Сейчас подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании меры пресечения в ее отношении.

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