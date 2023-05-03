Деревянный дом сгорел на Камбарской улице в Ижевске 3 мая

О пострадавших не сообщается
Фото: Мария Бакланова
3 мая, в 3:20 в Ижевске на Камбарской улице произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Загорелся деревянный дом. Пламя уничтожило наружную стену на 2 кв.м. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. О пострадавших не сообщается.
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