Погибшего 56-летнего рыбака из Удмуртии нашли в реке Ува

Рыбака пытались спасти. Фото: СУ СК России по Удмуртии

В реке Ува нашли тело погибшего 56-летнего жителя села Вавож. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Мужчина отправился на рыбалку еще 1 апреля 2023 года. По данным следствия, рыбак оступился, проверяя удочки, и рухнул в воду. Быстрое течение подхватило мужчину и унесло от лодки и суши. В этот момент недалеко от тонущего находился один из местных жителей. Он попытался спасти погибшего, но у него ничего не получилось. Тело рыбака удалось найти лишь 30 апреля.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего – проведен осмотр места трагедии, опрошены очевидцы и близкие мужчины.

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