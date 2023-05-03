Пьяный водитель мопеда в Удмуртии опрокинулся на дороге и получил травмы

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
2 мая, в 18:30, на 22 километре дороги «Дебесы-Кез» произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
46-летний мужчина выпил и сел за руль мопеда «Зодиак». При этом у пьяного лихача не было прав. Уже на трассе водитель не справился с управлением и съехал с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП мужчина получил травмы.
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