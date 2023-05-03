«Ростелеком» оснастил связью 21 населенный пункт в Удмуртии

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С начала года «Ростелеком» построил базовые станции в 21 малонаселенном пункте Удмуртской Республики. Работы выполнены по федеральному проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Доступ к мобильной связи стандарта 4G/LTE получили более 3 500 жителей региона.

Базовые станции построены в 14 районах Удмуртии. Каждая вышка подключена к оптике и обеспечивает стабильную мобильную связь на всей территории поселений.

Виталий Васильев, технический директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике:

«В этом году мы построили в сельской местности почти 60 километров линий связи. Благодаря проекту УЦН 2.0 у нас есть возможность охватить сетевой инфраструктурой самые удаленные населенные пункты республики. Например, до деревни Крымская Слудка, которая граничит с Татарстаном, мы проложили почти 15 километров оптики».

Тимур Меджитов, министр цифрового развития Удмуртской Республики:

«В прошлом году по проекту УЦН 2.0 мобильная связь пришла в 16 населенных пунктов республики, в планах на этот год — оснастить вышками 68 сел и деревень. Вместе с “Ростелекомом” мы постоянно увеличиваем объемы строительства телеком-инфраструктуры в районах Удмуртии, чтобы граждане могли получать государственные услуги в электронном виде, дистанционно работать и учиться».

По проекту УЦН 2.0 «Ростелеком» устанавливает базовые станции в деревнях и селах, где проживают от 100 до 500 человек. При выборе населенных пунктов учитываются результаты голосования жителей Удмуртской Республики на Госуслугах.

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