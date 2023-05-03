Гороскоп на день: 4 мая Тельцы будут противостоять манипуляторам, а Стрельцам придется оправдывать ожидания окружающих

Актуальный гороскоп на 4 мая Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на четверг.

Овен

Сегодня вас ждут какие-то странные события. Не стоит их бояться. Скорее всего, вы просто окажетесь в центре чего-то нового, непривычного, но это не значит, что плохого. Но в этом водовороте событий нужно быть осторожнее в общении с окружающими, не допускайте высокомерия и будьте осторожны с иронией.

Телец

Сегодня вам придется иметь дело с людьми, которые будут пытаться манипулировать вами, используя для этого различные приемы и хитрости. Постарайтесь не поддаваться на их провокации и не будьте слишком доверчивы. Если вам кажется, что что-то слишком хорошо, чтобы быть правдой, – вам не кажется.

Близнецы

Сегодня вы станете инициатором каких-то приключений. Хотя прилагать к этому особенных усилий не придется, по большей части все будет происходить само собой. Просто люди сегодня тянутся к вам и хотят следовать за вами, а уж вы-то сегодня за любой кипиш, кроме голодовки.

Рак

Ваш день будет полон позитива и радости. Не упустите эту возможность и сделайте все, чтобы это состояние счастья продлилось как можно дольше. День идеален, чтобы отдохнуть и заняться тем, что доставляет вам удовольствие. Если удастся, устройте себе выходной – все равно настроение не рабочее.

Лев

В этот день вам не стоит слишком много думать о том, как вы выглядите в глазах окружающих. Просто будьте собой – и все. А еще вам будет трудно удержаться от того, чтобы не поделиться с окружающими своими планами и идеями. Не огорчайтесь, если вас не поддержат, – это не значит, что ваши идеи плохи, просто люди к ним еще не готовы.

Дева

Дела, которые вы запланировали на сегодня, будут удачными. Не бойтесь рисковать, не стесняйтесь проявлять инициативу и экспериментировать. Вы получите удовольствие от проделанной работы и от общения с окружающими, а еще сможете вовремя блеснуть талантами.

Весы

Не исключено, что сегодня к вам придет некая полезная информация. Ваше окружение будет иметь к этому самое непосредственное отношение. День весьма благоприятен для тех, кто занимается бизнесом или просто делает что-то своими руками. Но не стоит забывать о том, что успех зависит от вашей внимательности и осторожности.

Скорпион

Сегодня вам будет трудно найти общий язык с людьми. Постарайтесь не вступать в споры и не поддаваться на провокации. Не стоит также брать на себя ответственность за других. Лучше займитесь собой, проанализируйте свои поступки и намерения, постарайтесь привести их в соответствие с вашими принципами.

Стрелец

Вы сегодня будете блистать как никогда! И, может быть, поэтому будете нарасхват. Но есть и другая сторона медали: возложенные на вас ожидания придется оправдывать. А еще проявлять терпимость и общаться по-доброму даже с очень неприятными для вас людьми.

Козерог

Из-за своей излишней прямолинейности близкие люди могут наговорить вам много лишнего. Не стоит обижаться, они просто переживают за вас. Постарайтесь обсудить спорные вопросы спокойно. Вы можете обидеться, но не стоит этого делать. Лучше запаситесь терпением и спокойно обсудите то, что вас волнует.

Водолей

Ваша инициатива не останется без внимания, и вы сможете получить то, к чему так долго стремились. Поставленные перед вами задачи будут сложными, но вы справитесь с ними на отлично. Однако будьте готовы к тому, что ваш успех будет не совсем таким, каким вы его себе представляли.

Рыбы

Для Рыб день будет полон неожиданностей. В первой половине дня, возможно, придется заниматься делами, которые связаны с детьми. Во второй половине дня вы будете полны сил и решимости для новых свершений. Но в целом день будет напряженным, вечером как следует отдохните.

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