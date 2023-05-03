Усиление юго-западного ветра порывами 15-17 м/с ожидается в Удмуртии 3 мая

Погода капризничает
Фото: Константин ИВШИН
3 мая местами по Удмуртии ожидается усиление юго-западного ветра порывами 15-17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
По информации синоптиков, в отдельных районах также ожидаются грозы. Напомним, ранее мы писали о прогнозе погоды на эту неделю.
В случае экстренных ситуаций жители региона могут обратиться по номерам телефонов: 8-800-22-00-220 (Контакт-центр ПАО «Россети Центр и Приволжье») и 112 (единый телефон вызова экстренных служб).
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