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НовостиОбщество3 мая 2023 10:33

Усиление юго-западного ветра порывами 15-17 м/с ожидается в Удмуртии 3 мая

В отдельных районах будут грозы
Софья Кель
Погода капризничает

Погода капризничает

Фото: Константин ИВШИН

3 мая местами по Удмуртии ожидается усиление юго-западного ветра порывами 15-17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

По информации синоптиков, в отдельных районах также ожидаются грозы. Напомним, ранее мы писали о прогнозе погоды на эту неделю.

В случае экстренных ситуаций жители региона могут обратиться по номерам телефонов: 8-800-22-00-220 (Контакт-центр ПАО «Россети Центр и Приволжье») и 112 (единый телефон вызова экстренных служб).

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