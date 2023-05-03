Два человека погибли при пожаре в деревне в Удмуртии

Фото: МЧС Удмуртии
При пожаре в деревне Старая Бисарка Сарапульского района погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Пожарные обнаружили тела погибших в двухквартирном доме на Клубной улице. По предварительным данным, они умерли от отравления угарным дымом. Напомним, пожар начался в 11:45 – загорелись частные дома и зернохранилище. Пламя быстро распространялось по деревне – ему «помогал» сильный ветер.
В 16:08 пожарные объявили локализацию возгорания. По предварительным данным, общая площадь пожара превышает 1000 кв.м.
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