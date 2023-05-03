Подписано соглашение о строительстве новой школы в д. Хохряки Завьяловского района Удмуртской Республики

Фото: пресс-служба «Сбербанк»

Министерство образования и науки Удмуртской Республики и дочернее общество ПАО Сбербанк – ООО «Сберинфра» подписали концессионное соглашение о строительстве школы на 1025 учебных мест в деревне Хохряки Завьяловского района Удмуртской Республики. Общая стоимость строительства школы составит 1,9 млрд рублей, размер федерального капитального гранта в данном проекте составит 0,8 млрд рублей. Здание школы введут в эксплуатацию во втором полугодии 2024 года. Строительство объекта осуществляет ООО «АСПЭК-Интерстрой».

Арсений Колобов, управляющий Удмуртским отделением ПАО Сбербанк:

«Для Сбера развитие региона – важнейшая стратегическая задача. Концессионные соглашения – удобный и надежный инструмент для реализации таких проектов. Это действенный механизм для привлечения в регион инвестиций, которые помогают созданию инфраструктуры для комплексного развития социальных объектов. Ежегодно потребность в новых школах увеличивается, особенно в сельской местности Удмуртии, и мы как банк готовы поддерживать подобные инициативы для создания необходимой инфраструктуры. Для Республики это первый и значимый опыт строительства школы в рамках концессионного соглашения».

Алексей Половников, директор ООО «АСПЭК-Интерстрой»:

«Наша компания уделяет большое внимание как благоустройству общественных территорий, так и строительству социальных объектов. Для нас возможность построить красивую, качественную и большую школу очень важная и ответственная задача. Работая над проектом строительства новой школы, мы постараемся учесть все актуальные тренды, которые будут способствовать созданию комфортной и естественной среды для обучения: индивидуальный дизайн, многофункциональность, особый акцент на зонах рекреации и элементах благоустройства».

«Мы заключили концессионное соглашение на строительство школы в деревне Хохряки. Учреждение построим по современным стандартам, с самыми лучшими условиями обучения как для детей, так и для работы педагогов. Школа в этом районе нужна и важна. Население постоянно увеличивается. При этом территория продолжает активно развиваться, появляются новые жилые микрорайоны. За последние годы мы уже построили здесь детский сад и ясли. При этом школа в Хохряках одна, 2006 года постройки. Ее фактическая мощность превышает проектную в 4 раза. Чтобы снять переуплотненность, главой Удмуртской Республики было принято решение о строительстве новой школы в деревне Хохряки. Мы выбрали путь концессии, благодаря чему сможем существенно снизить единовременную нагрузку на бюджет», – отметила министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.