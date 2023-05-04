Погода в Ижевске на 4 мая: до +22 °С и небольшой дождь

Сегодня в Ижевске ожидается небольшой дождь. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха днем +20…+22 °С. Ветер юго-западный 7-12 м/с

Ночью будет пасмурно, температура воздуха +10….+15 °С.

Хорошего вам дня!

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