Новая группа контрактников отправилась из Удмуртии в места несения службы

Фото: www.udmurt.ru

Из Удмуртии в места несения службы отправилась очередная группа контрактников. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

До отправки каждый военнослужащий прошел медицинское обследование, в том числе побеседовал с психологом, а затем получил все необходимые документы.

«Сегодня мы снова отправляем в воинские части граждан, пожелавших пойти на службу по контракту. Мы выдали всем предписания, личные дела. На контрактную службу приглашаются мужчины, годные по состоянию здоровья. Желающих, кстати, в последнее время становится все больше», – заявил начальник пункта отбора на контрактную службу Альберт Кононов.

По словам Кононова, на службе особенно требуются бойцы с техническими специальностями, к примеру, водители, связисты и операторы беспилотных летательных аппаратов.

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