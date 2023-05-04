31-летний житель Ижевска зарезал ножом отца

Трагедия произошла в феврале 2023 года Фото: Мария Бакланова

В Ижевске по обвинению в убийстве отца осудят 31-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Мужчина погиб вечером 4 февраля 2023 года. По данным следствия, отец и сын выпивали вместе, а затем затеяли ссору. Обвиняемый взял в руки нож и набросился на 52-летнего родителя. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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