Экс-сотрудницу УФСИН Удмуртии осудили за нарушения прав осужденных

Женщину освободили из-под стражи Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями осудили бывшую сотрудницу УФСИН по региону. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Женщина незаконно раздавала осужденным задания на выполнение хозяйственных работ, при этом в табеля учета вносила ложные сведения об отработанном ими времени. На нарушении женщину поймали сотрудники УФСБ совместно с сотрудниками собственной службы безопасности регионального УФСИН.

Суд приговорил обвиняемую к пяти месяцам в колонии-поселении. Но сторона защиты не согласилась с решением судьи и подала апелляцию. Суд второй инстанции освободил женщину из-под стражи. Приговор вступил в законную силу.

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