Гороскоп на день: 5 мая Львы столкнутся с критикой, а Скорпионы устроят романтический вечер

Ловите удачу за хвост Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказал, что ждет жителей города 5 мая.

ОВЕН

У Овнов могут возникнуть проблемы в общении с противоположным полом. И дело вовсе не в любви, как вы могли бы подумать. Просто не ладится у вас сегодня общение даже по мелочам, и все тут. Как будто мужчины и женщины действительно с разных планет.

ТЕЛЕЦ

Отличный день, чтобы воплотить в жизнь свои весьма и весьма смелые замыслы. Ничего не бойтесь, вселенная вам поможет. Однако будьте внимательны и держите ухо востро.

БЛИЗНЕЦЫ

В первой половине дня у Близнецов будет дел невпроворот: свалится очень много работы, и все задачи срочные. Зато вечером удастся расслабиться и получить от жизни максимум в качестве награды за труды. Возможно, кто-то преподнесет вам подарок.

РАК

Не исключены проблемы в личной жизни из-за вашей чрезмерной загруженности. Стоит пересмотреть свои приоритеты, и пусть весь мир подождет. Время лучше посвятить своим близким, друзьям и второй половинке.

ЛЕВ

Львы могут столкнуться с критикой, причем как обоснованной, так и просто с претензиями из-за того, что вы кому-то не нравитесь. Но всем не угодишь. Фильтруйте, что вам говорят, и принимайте к сведению только объективные вещи.

ДЕВА

Пора задуматься о саморазвитии: почитайте книгу, запишитесь на онлайн-курсы, посвятите время, проведенное в интернете, чему-то полезному. Знания могут пригодиться вам в дальнейшем, даже если кажется, что они бесполезны и вы их приобретаете только для себя.

ВЕСЫ

Вы притягиваете сегодня взгляды противоположного пола, но не поддавайтесь на уловки. Возможно, кто-то просто хочет вами воспользоваться. Тем не менее, не исключено, что именно в этот день вы встретите настоящую любовь.

СКОРПИОН

Скорпионы полны любви и нежности по отношению к любимому человеку. И он платит вам взаимностью. Если вы давно не были вместе на свидании, можно это исправить и устроить себе романтический вечер.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам придется взять на себя ответственность за близких людей. Ну а кто, если не вы? Надо же быть кому-то супергероем.

КОЗЕРОГ

Не забывайте заботиться о своем здоровье, иначе потом проблем не избежать. Берегите себя и не перенапрягайтесь. Стоит больше отдыхать, а при необходимости – показаться врачу.

ВОДОЛЕЙ

Проблемы со здоровьем начнут вас отпускать, особенно если вы хорошенько выспитесь. Начальство решит поощрить вас премией, но не стоит тратить деньги сразу, а лучше отложите немаленькую сумму на мечту.

РЫБЫ

Не давайте волю эмоциям – это приведет только к разногласиям с окружающими. Иногда стоит себя сдерживать.

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