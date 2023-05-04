Удмуртия заняла 8 место среди регионов ПФО по средней стоимости жилья в новостройках

Цены на жилье в Удмуртии не изменились
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
По статистике, в большей части регионов ПФО в первом квартале 2023 года значительно увеличились цены на первичном и вторичном рынках жилья. Но как сообщает Удмуртстат, средняя стоимость жилья в Удмуртии осталась прежней.
Так на первичном рынке жилья Удмуртия расположилась на 8 месте среди всех регионов ПФО по убыванию цен. Стоимость за один квадратный метр составила 86,5 тыс. рублей. А вот на вторичном рынке Удмуртия заняла 7 место – 77,3 тыс. рублей за квадратный метр.
Отметим, что лидером как на первичном, так и на вторичном рынках стала республика Татарстан – 127 и 136,6 тыс. рублей соответственно.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Лоси гуляли на Малиновой горе в Ижевске
Медучреждения Удмуртии перевели в режим повышенной готовности на случай эпидемии кори
52-летний житель Ижевска отравился собранными в лесу сморчками