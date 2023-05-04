64-летний мужчина из Можги убил и расчленил племянника-инвалида

Обвиняемый распилил погибшего с помощью циркулярной пилы Фото: Амир Закиров

В Можге по обвинению в убийстве племянника-инвалида осудили 64-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Страшное происшествие случилось в январе 2023 года. Обвиняемый в компании племянника супруги выпивал у себя дома. Затем мужчины начали ссориться. В какой-то момент обвиняемый, взяв в руки кухонный нож, нанес 6 ударов в голову племянника. После этого мужчина отправился спать, оставив родственника умирать на полу в луже крови. Утром следующего дня обвиняемый испугался ответственности за свое преступление и, завернув тело погибшего, спрятал его под полом гаража – здесь он пролежал еще несколько дней. После этого мужчина решил окончательно избавиться от погибшего племянника. Он достал тело и распилил его на 9 частей с помощью циркулярной пилы. Части тела погибшего обвиняемый распихал по мешкам и спрятал их на чердаке.

Суд приговорил мужчину 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лоси гуляли на Малиновой горе в Ижевске

Медучреждения Удмуртии перевели в режим повышенной готовности на случай эпидемии кори

52-летний житель Ижевска отравился собранными в лесу сморчками