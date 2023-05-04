Администрацию Ижевска через суд обязали обновить мебель в школе №17

Нарушения выявили после проверки прокуратуры Фото: Амир Закиров

Прокуратура через суд обязала администрацию Ижевска заменить старую мебель в школе №17. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После проверки выяснилось, что парты и стулья в кабинетах учреждения оставляют желать лучшего – эксперты обнаружили дефекты и повреждения. Директору школы выдали представление, но мебель после этого так и не заменили. Тогда прокурор обратился в суд и через него обязал администрацию Ижевска выделить деньги на покупку новых столов и стульев для школы. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Ленинского района.

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