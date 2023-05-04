Паромная переправа через Каму начала работать в Удмуртии

По будням жители могут воспользоваться 9 рейсами
Фото: Евгения ГУСЕВА
4 мая в Удмуртии возобновила работу паромная переправа через Каму. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.
Паром работает с сообщением поселок Борок – Сарапул. График работы остается прежним. По будням жители могут воспользоваться 9 рейсами, а по выходным – 8.
Тарифы. Фото: @public165912791
График работы парома. Фото: @public165912791
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