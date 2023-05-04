«Ростелеком» придал ускорение первому фиджитал-фестивалю в Удмуртии

Фото: предоставлено клиентом

«Ростелеком» оказал техническое содействие в проведении первого фестиваля по фиджитал-спорту в Удмуртии. Провайдер оснастил скоростным интернетом площадки спортивного комплекса «Динамо» в Ижевске, где проходили состязания.

На соревнования приехали более 220 спортсменов из Удмуртии, Татарстана, Екатеринбурга, Перми, Уфы и Чайковского. Участники сражались в четырех дисциплинах: тактическом бою (лазертаг + CS:GO), фиджитал-баскетболе (баскетбол 2х2 + NBA2k), фиджитал-футболе (мини-футбол + FIFA) и фиджитал-хоккее (хоккей 3х3 + NHL).

Фото: предоставлено клиентом

Фото: предоставлено клиентом

Михаил Маргасов, президент федерации фиджитал-спорта Удмуртской Республики:

«Каждая дисциплина фиджитал-фестиваля соединяет классический и цифровой спорт – после физических состязаний участники садятся за компьютеры или приставки и продолжают борьбу в киберпространстве. “Ростелеком” традиционно поддерживает наши мероприятия, со скоростным интернетом провайдера соревнования прошли зрелищно и без технических сбоев».

В социальных сетях прямые трансляции матчей посмотрели почти девять тысяч зрителей. На спортивных площадках спортсменов поддерживали 400 болельщиков.

Фото: предоставлено клиентом

Фото: предоставлено клиентом

Сергей Тульчинский, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике:

«“Ростелеком” уже более пяти лет поддерживает все межрегиональные киберспортивные соревнования в Удмуртии, оснащая скоростным интернетом места проведения состязаний. Наша сеть обеспечивает высокую скорость передачи данных и выдерживает большие нагрузки, поэтому все игровые маневры происходят мгновенно, без задержек».

Организатором мероприятия выступила Федерация фиджитал-спорта Удмуртской Республики при поддержке администрации Ижевска и регионального министерства по физической культуре и спорту.

Фото: предоставлено клиентом

Фото: предоставлено клиентом

Фото: предоставлено клиентом

Фото: предоставлено клиентом

Фото: предоставлено клиентом

Фото: предоставлено клиентом

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